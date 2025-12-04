Advierten sobre impactos del cambio climático en el sector agua

El decrecimiento paulatino de la disponibilidad de agua en varias zonas de Cuba a causa de su régimen de lluvias y el incremento de la temperatura media pueden agravarse en el mediano plazo, en caso de de cumplirse los pronósticos de los expertos.

Los fenómenos de ese tipo figuran entre los principales impactos del cambio climático en el sector, informó en su sitio oficial el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en un encuentro con directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros.     

   También enumeró las modificaciones en el régimen de explotación de los embalses y afectaciones en el uso de las aguas no reguladas, la afectación a las reservas de las subterráneas y su calidad por aumento de la intrusión marina.

   Incluso, una mayor intensidad de los procesos de sequía, el crecimiento de las fuentes de abasto con insuficiencia habitual y mayor efecto de las inundaciones provocadas por la ocurrencia de más cantidad de eventos de lluvia extremos.

   En consecuencia, mencionó  la estrategia de la institución para contrarrestar su impacto, incorporada a su Plan Hidráulico Nacional 2022-2030 que,  en materia de mitigación, promueve  la introducción de fuentes renovables de energía  en Estaciones de Bombeo de baja potencia, acciones para la reducción de pérdidas  en conductoras y redes de acueducto e interiores de viviendas y centros.

   Respecto a la adaptación, prosiguió el Citma en su informe, trabajan por la reducción de pérdidas de agua mediante su uso eficiente, la recuperación y protección de su calidad (contaminantes e Intrusión marina), la búsqueda de nuevas fuentes de suministro (presas, captaciones, y no convencional; y en el  programa contra las inundaciones.

   Recordó que entre las inversiones 2015 y 2025, figuraron la rehabilitación de acueductos, evacuación y tratamiento de residuales, drenajes pluviales urbanos, almacenamiento y trasvases  (construcción y rehabilitación de presas, canales, túneles, obras contra inundaciones y para recarga de acuíferos) y la instalación de plantas desalinizadoras.

