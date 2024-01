La final adelantada de la Liga

Dos zurdos, Dariel Góngora y el matancero Yoannis Yera, pudieran ser los abridores de mañana. Foto: PERIÓDICO 26 Y RICARDO LÓPEZ HEVIA

Mañana estaremos en modo play off, cuando la II Liga Élite ponga, frente a frente, a los equipos que consideramos con las mayores posibilidades de avanzar a la disputa del cetro: Matanzas y Las Tunas. Pero, ¿a cuál de ellos vemos más fuerte en esta final adelantada?

Son dos equipos cuyas nóminas reúnen bateadores de alto vuelo. Es decir, hay poder, tacto y velocidad en los órdenes al bate. De hecho, en materia de fuerza, en esta semifinal estarán los únicos tres jugadores que lograron ocho jonrones en la justa: los matanceros Yurisbel Gracial y José Noroña, y el tunero Rafael Viñales, quien, además, fue el líder en impulsadas, con 35.

Debe ser una serie muy reñida, pues así fue el resultado de sus enfrentamientos particulares en el calendario regular: cada uno con cuatro victorias, con cuatro partidos definidos por ventaja mínima, en los cuales hubo dos triunfos por bando. Los Leñadores noquearon dos veces a los Cocodrilos, y estos pudieron devolver ese golpe en una ocasión.

Aunque en los play off todo es borrón y cuenta nueva, seguramente los directores de ambos elencos le han echado una miradita a lo ocurrido en el certamen. No es de despreciar lo que pasó en ocho encuentros. Por ejemplo, solo un lanzador pudo llevarse dos triunfos en el resultado bilateral entre estas escuadras. Lo hizo el zurdo Dariel Góngora, quien no le permitió a los yumurinos que pisaran home en 12 capítulos, en los que le batearon ocho jits, con cuatro ponches y dos boletos.

A la ofensiva, el rendimiento colectivo fue muy parecido, pues los de la Atenas de Cuba, aun cuando superaron a los del Balcón del Oriente, 304 por 297; no sacaron una diferencia significativa. Las Tunas acumuló 19 dobles por 17 Matanzas, cada uno archivó un triple y los Leñadores botaron cinco pelotas del parque, mientras sus rivales desaparecieron tres. Los más orientales pegaron 82 jits por 75 los matanceros, en tanto anotaron 41, dos más que las fieras del pantano.

Desde la lomita también fueron muy similares los indicadores de los ocho duelos de la primera etapa. Matanzas tuvo una ligera ventaja en efectividad de 4,82 de promedio de carreras limpias por juego sobre Las Tunas, que cerró con 4,89. A la defensa, los que visten de rojo y amarillo cometieron 12 errores, a más de uno por juego, en cambio los de franela verde y roja pifiaron en siete ocasiones.

Alexander Pozo, refuerzo mayabequense de Matanzas, no solo fue el líder de los bateadores del torneo, sino quien, en los enfrentamientos entre ambas formaciones, alcanzó el mayor average ofensivo. Él alineó en siete de ocho desafíos, y compiló para 519, producto de 14 imparables en 27 turnos.

Sin embargo, jugar de titular con la casaca matancera es tan difícil que hasta él pudiera quedar fuera de la alineación. Hoy, el mentor Armando Ferrer tiene ese «dolor de cabeza». Incluso, un madero como el de Ariel Sánchez, por demás a siete imparables de los 2 000, no tiene reservado un puesto de regular.

Cuando se cubrieron los ocho compromisos preliminares, en cuatro de ellos –los primeros, entre el 17 y el 20 de noviembre–, no estuvieron sobre el terreno Yurisbel Gracial, Bárbaro E. Arruebarruena, Dariel Álvarez y Rusney Castillo. Luego, en los últimos, del 7 al 10 de diciembre, se incorporaron Álvarez y Castillo. Ese, justamente, es uno de los retos de los Leñadores, pasar por encima de una galáctica alineación.

Matanzas es favorito, para esta semifinal y para la final, sea el oponente que sea. Pero los Leñadores conforman el único conjunto que pudiera destrozar esos pronósticos. Combatividad, calidad, competitividad y experiencia en play off, al igual que sus adversarios, son credenciales para tener en cuenta.

No tenemos una bola de cristal para saber cuántos juegos serán necesarios, pero Matanzas debe disputar el título de la II Liga Élite.

Periódico Granma