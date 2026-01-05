Felicitan a la PNR por su 67 aniversario

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó desde sus redes sociales a los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en ocasión del aniversario 67 de su fundación, y subrayó que la creación de la institución significó el fin de los cuerpos represivos de la dictadura y el nacimiento de una fuerza al servicio del pueblo y su Revolución.

Díaz-Canel recordó que la PNR surgió el 5 de enero de 1959 como parte de la victoria revolucionaria, y resaltó su papel en la defensa de la legalidad y la tranquilidad ciudadana.

El Ministerio del Interior, mediante un mensaje oficial firmado por el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del organismo, reconoció el origen popular de la institución y felicitó a sus integrantes por el nuevo aniversario, informó el perfil de la PNR en redes sociales, Héroes de Azul.

La misiva destacó que combatientes del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina, estudiantes, obreros y campesinos conformaron las primeras unidades, enfrentando agresiones militares, actos terroristas, sabotajes y bandas armadas, así como una contrarrevolución promovida desde Estados Unidos.

Álvarez Casas afirmó que la PNR constituye una conquista irrenunciable de la Revolución y ratificó que la confianza del pueblo cubano no será traicionada.

Publicaciones institucionales resaltaron momentos históricos de la PNR, como su participación en la lucha contra bandidos en el Escambray, la defensa en Playa Girón y la protección durante la Crisis de Octubre, además de su desarrollo en especialidades como tránsito, criminalística, orden público y brigadas especiales.

La efeméride se inscribe en el contexto del Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y reafirma el compromiso de la institución con los principios fundacionales de la Revolución.

Por su importancia, la ACN reproduce el mensaje íntegramente:

REPÚBLICA DE CUBA

Ministerio del Interior

El Ministro

La Habana, 5 de enero de 2026.

Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

A los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria:

En medio del combate contra los males, lacras y vicios sembrados por el capitalismo, nació con la fuerza del pueblo hace 67 años la nueva policía de la Revolución, arma para conquistar toda la justicia, la moralidad y el orden que merecía la Patria por la que tanta sangre se había derramado desde el 10 de octubre de 1868.

Desde la humildad y la valentía se fundieron combatientes del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina, estudiantes, obreros y campesinos, fuerzas revolucionarias que no vacilaron ante el tremendo reto de enterrar para siempre los cuerpos represivos y asesinos de la tiranía batistiana y los gobiernos que le precedieron, al tiempo que enfrentaron victoriosos agresiones militares, actos terroristas, sabotajes, cientos de bandas armadas y una contrarrevolución estimulada desde Estados Unidos.

Esa es la estirpe de la Policía Nacional Revolucionaria, protagonista de proezas cotidianas convertidas en conquistas irrenunciables que son la seguridad y la tranquilidad ciudadana de su pueblo, cuya confianza y respeto no traicionaremos jamás. Muchas felicidades en este nuevo aniversario.

Un fuerte abrazo,

Ministro del Interior

General de Cuerpo de Ejército

Lázaro Alberto Álvarez Casas

