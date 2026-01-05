Reporta Minsap resultados del Programa Materno Infantil en 2025

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) informó desde su web institucional los resultados del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) correspondientes al año 2025, que reflejaron avances en varios indicadores y retos persistentes en la atención a madres y niños.

De acuerdo con datos preliminares de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas, la tasa de mortalidad infantil en menores de un año fue de 9,9 por cada mil nacidos vivos, superior a la registrada en 2024, cuando se reportaron 7,1.

En el periodo se produjeron 68 mil 51 nacimientos, cifra inferior en 3 mil 108 respecto al año anterior, en correspondencia con la tendencia demográfica nacional. Diecisiete municipios no reportaron fallecidos menores de un año, mientras Pinar del Río, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Holguín alcanzaron las mejores tasas del país.

La mortalidad materna se situó en 44,1 por 100 mil nacidos vivos, contra 40,6 en 2024, lo que representó una muerte más en comparación con el año precedente. No obstante, el 2025 fue el segundo año con menor número total de fallecidas en la historia de la Salud Pública cubana.

Provincias como Artemisa y Camagüey, así como el municipio especial de Isla de la Juventud, no reportaron fallecimientos relacionados con embarazo, parto o puerperio. Más de un centenar de municipios alcanzaron ese mismo resultado.

El informe destacó que 321 pacientes con morbilidad materna extremadamente grave fueron salvadas gracias a la atención oportuna de los profesionales sanitarios, lo que constituye un logro relevante del sistema.

La tasa de mortalidad preescolar fue de 3,7 por 10 mil habitantes, con una disminución de 24,3 por ciento respecto al año anterior, mientras la escolar se mantuvo en 2,2 por 10 mil habitantes, con siete fallecidos menos en números absolutos.

Entre las acciones desarrolladas se incluyeron el seguimiento a enfermedades preexistentes, el manejo integral de la hipertensión en el embarazo, el chequeo sistemático a casos de alto riesgo obstétrico y medidas para reducir el bajo peso al nacer y el parto pretérmino.

En el año se introdujo por primera vez la vacunación contra el neumococo, dirigida a disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los primeros años de vida, y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para prevenir el cáncer cervicouterino desde edades tempranas.

El Minsap subrayó que, pese a las dificultades económicas y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, el PAMI se mantuvo como prioridad del sistema de salud, con estrategias intersectoriales para garantizar la atención integral a madres, adolescentes y niños.

