FOLA-India denuncia ataque a Venezuela y secuestro de su presidente

La organización Amigos de América Latina-India (FOLA-India) expresó su más enérgica condena al criminal ataque aéreo e invasión del ejército estadounidense en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En una declaración, firmada por su presidente Bikash Ranjan Bhattacharya y por Suman Putatunda, su secretario general, afirmaron que la agresión a la nación suramericana resulta una violación de la soberanía e integridad territorial del país.

El despliegue de la Armada estadounidense en el Mar Caribe, que duró varias semanas, y las amenazas y reclamos sobre los recursos naturales del país, se intensificaron en una operación de estilo gangsteril que condujo a la brutal injerencia y al secuestro criminal del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses, denunció la organización.

FOLA-India agregó que es la ejecución de un violento cambio de régimen, acciones por las cuales Washington es bien conocido a lo largo de su historia.

Apuntó que es la aplicación de la reaccionaria «Doctrina Monroe», la cual considera a América Latina como su patio trasero.

FOLA-India reiteró su denuncia ante las fuerzas pacíficas del mundo esta flagrante violación de todo el Derecho Internacional por parte del imperialismo estadounidense y convocó a sus miembros y amigos a movilizarse contra esa agresión.

También los conminó a expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, el único responsable de su destino y su riqueza sin interferencias, amenazas ni agresiones extranjeras, enfatizó.

Por último, el grupo solidario exigió la retirada del ejército estadounidense de la región.

