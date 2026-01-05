FOLA-India denuncia ataque a Venezuela y secuestro de su presidente

En una declaración, firmada por su presidente Bikash Ranjan Bhattacharya y por Suman Putatunda, su secretario general, afirmaron que la agresión a la nación suramericana resulta una violación de la soberanía e integridad territorial del país.
El despliegue de la Armada estadounidense en el Mar Caribe, que duró varias semanas, y las amenazas y reclamos sobre los recursos naturales del país, se intensificaron en una operación de estilo gangsteril que condujo a la brutal injerencia y al secuestro criminal del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses, denunció la organización.
FOLA-India agregó que es la ejecución de un violento cambio de régimen, acciones por las cuales Washington es bien conocido a lo largo de su historia.
Apuntó que es la aplicación de la reaccionaria «Doctrina Monroe», la cual considera a América Latina como su patio trasero.
FOLA-India reiteró su denuncia ante las fuerzas pacíficas del mundo esta flagrante violación de todo el Derecho Internacional por parte del imperialismo estadounidense y convocó a sus miembros y amigos a movilizarse contra esa agresión.
También los conminó a expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, el único responsable de su destino y su riqueza sin interferencias, amenazas ni agresiones extranjeras, enfatizó.
Por último, el grupo solidario exigió la retirada del ejército estadounidense de la región.