Siria e Israel inician conversaciones con mediación estadounidense

Siria e Israel iniciaron hoy una ronda de conversaciones bajo mediación de Estados Unidos, en un contexto marcado por reiteradas denuncias sirias de violaciones a su soberanía, informó hoy fuente gubernamental citada por la agencia oficial SANA.

Según detalló la fuente, la delegación de Damasco está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Asaad Hassan Al-Shaibani y el jefe del Departamento General de Inteligencia, Hussein al-Salameh, quienes participan en las negociaciones con la parte israelí.

La reanudación del diálogo, de acuerdo con SANA, refleja el compromiso de Damasco con la recuperación de sus derechos nacionales inalienables y la defensa de su soberanía, al tiempo que precisó que las conversaciones se centran en la reactivación del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974.

El objetivo principal, añadió, es garantizar la retirada de las fuerzas israelíes a las posiciones que ocupaban antes del 8 de diciembre de 2014 y avanzar hacia un acuerdo de seguridad equitativo que priorice la plena soberanía siria y evite cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.

Desde la ocupación del Golán sirio en junio de 1967, Israel ha mantenido una política sostenida de violaciones a la soberanía y a los derechos del pueblo sirio.

Tras el derrocamiento del gobierno de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, estas acciones no solo continuaron, sino que se intensificaron, en lo que Siria considera un intento de obstaculizar los esfuerzos nacionales e internacionales dirigidos a estabilizar el país y facilitar el retorno de millones de desplazados.

El presidente transicional sirio, Ahmad Al-Shara, denunció que Israel ha ejecutado más de mil ataques aéreos y alrededor de 400 incursiones terrestres en Siria, dirigidas contra instalaciones militares, objetivos civiles e incluso el palacio presidencial.

A su juicio, “estos actos constituyen una declaración de guerra” y amenazan con arrastrar a la región a una peligrosa escalada.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959