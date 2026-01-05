Tras ataque a Venezuela, las redes sociales estallaron contra Trump

Las redes sociales estallaron en las primeras 48 horas tras el artero ataque de Estados Unidos contra Venezuela, en las que el 77 por ciento de los posteos fueron contra el mandatario Donald Trump, acorde con un análisis del Monitor Digital.

Urgente24 se hace eco de un estudio de los mensajes y opiniones de la gente en las diversas plataformas acerca de la agresión y el secuestro del presidente legítimo venezolano, Nicolás Maduro, en la madrugada del sábado, y tres de cada cuatro fueron negativos contra el jefe de la Casa Blanca.

La mayor cantidad de los 33 millones 870 mil 400 posteos informativos lo emitieron hombres (dos de cada tres) y la connotación fue primordialmente negativa hacia el mandatario norteamericano, señaló el analista Diego Corvalán, citado por Urgente24.

Resumiendo los datos recopilados, Corvalán precisó que gran parte del mundo, el 77 por ciento se posicionó con respecto a lo sucedido en línea contra Trump.

Paralelamente a Estados Unidos, los países donde se registraron más menciones al conflicto se relacionan con las naciones que más migración venezolana recibieron: Brasil, México, España, Colombia y Argentina.

Los ataques contra objetivos militares e instalaciones civiles, incluidos hospitales, por parte de las fuerzas de Estados Unidos motivó cambios en la percepción del público de ver al presidente Nicolás Maduro que tienen medios hegemónicos y los llamados “influencers”de las redes sociales. El estudio muestra que mientras estaciones y canales la radio y televisión, periódicos y portales informativos cargaban contra el dignatario caribeño, en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok la visión generalizada sobre Maduro mejoró.

Corvalán señaló que fue llamativo que Donald Trump nunca habló sobre la democracia en Venezuela, solamente se refirió a los intereses de Estados Unidos y la extracción de petróleo.

De hecho, un análisis que se realizó sobre el discurso del mandatario estadounidense arrojó que pronunció las palabras “petróleo”, “petroleras” y “petroleros” en 22 ocasiones, mientras nunca hizo mención a democracia, ni ninguna referencia institucional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959