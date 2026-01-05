Realizará Centro Provincial de Patrimonio varias acciones este 2026

El Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Granma prevé un 2026 de intenso quehacer.

Numerosas acciones en varias aristas están programadas para la etapa que recién comienza con el objetivo de aumentar el acercamiento y conocimiento de los públicos, mantener la conservación y difusión de nuestro patrimonio, así como la actividad científica en torno a esos temas.

Entre los planes para este 2026 destacan ejecutar acciones de conservación y restauración en los 57 sitios y monumentos relacionados con la presencia del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz en nuestra provincia.

Asimismo, materializar una estrategia comunicacional interactiva en saludo al centenario de Fidel.

También, se trabajará en el logro de la presentación y aprobación de 2 propuestas de proyectos museológicos y museográficos: Mabay y Municipal Guisa e incorporar la interactividad.

Igualmente, resalta en las proyecciones abrir la Casa Museo Santo Domingo con el nuevo proyecto museográfico interactivo e inclusivo.

Los especialistas del centro provincial de patrimonio cultural en Granma también trabajarán para incidir en la sistematicidad del funcionamiento de las Comisiones Municipales de Patrimonio.

Este año prevén desarrollar dos jornadas conmemorativas por los Aniversarios 70 del Desembarco del Yate Granma, en Niquero y el Recuentro de Fidel y Raúl Castro en Cinco Palmas y Restaurar el 30 % de los documentos en mal estado, relacionados con la memoria histórica.

También se asesorará la ejecución, funcionabilidad y conservación de 8 proyectos técnicos ejecutivos: los museos municipales Pilón, Yara, Guisa y Bartolomé Masó, el Pórtico del antiguo cementerio San Juan Evangelista, Plaza de la Patria, Casa de la Trova y Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata.

Otros de los puntos a reforzar son un mayor coauspicio y patrocinio en los eventos culturales de la institución e Incidir en la gestión de dos proyectos de colaboración para adquirir equipamiento tecnológico y obtener mejores condiciones en las instituciones patrimoniales.

Con estas y otras acciones que pueden surgir en este año el Centro Provincial de Patrimonio Cultural asegurará el cumplimiento de sus principales objetivos de trabajo y preservar y promover nuestros tesoros materiales e inmateriales.

Radio Bayamo