Canciller ratifica defensa de independencia y soberanía de Cuba

En X, el Canciller denunció la injerencia de Estados Unidos y sus agendas de cambio de régimen en las múltiples administraciones que se han sucedido en ese país desde el triunfo de la Revolución en Cuba, en 1959.

“Llevamos 13 presidentes de EEUU y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado”, indicó en uno de sus mensajes.

Señaló además que el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, quiere visitar La Habana, pero antes cambiar el Gobierno.

“Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado”, añadió.

Rubio anunció recientemente la restitución de la Lista restringida de Cuba (adicionándole otra entidad sancionada), y revocó la suspensión de la posibilidad de que se presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.

De acuerdo con el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, esto posiblemente sea la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más el cerco contra Cuba en busca de nuevos escenarios de deterioro y de confrontación bilateral.

La Declaración de la Cancillería, titulada “Firmeza y dignidad frente al atropello”, destaca el propósito estadounidense de crear irritación social y desestabilización, y tratar de derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.

