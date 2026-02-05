Preocupa a Naciones Unidas efectos de bloqueo petrolero a Cuba

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, manifestó su preocupación sobre la situación humanitaria en Cuba, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

A través de su vocero, Stéphane Dujarric, el secretario general alertó que las condiciones en la isla caribeña empeorarán si no se satisfacen sus necesidades del combustible.

Recordó que durante tres décadas la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución aprobada por la mayoría de los países miembros, ha pedido consistentemente el fin de la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba.

Asimismo, Guterres hizo un llamado a las partes al diálogo para la solución de conflictos y al respeto al derecho internacional.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la cual declara una emergencia nacional, en virtud de la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que representa Cuba para la seguridad Estados Unidos.

En consecuencia, ese país dispuso la imposición de aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

El Gobierno Revolucionario de Cuba asegura que con esta decisión, la Casa Blanca, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica ya dispuestas para impedir la entrada de combustibles.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.