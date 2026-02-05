Sheinbaum bajo ataque por apoyo a Cuba, advierte analista argentina (+Cobertura Ampliada)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es blanco hoy de un feroz ataque mediático por quienes quieren entorpecer los nexos de ese país con Cuba y enrarecer la atmósfera entre México y Estados Unidos, advirtió Stella Calloni.

“Es absolutamente falso de que Sheinbaum haya cortado el suministro de petróleo a Cuba, como alegan los manipuladores de la información a través de las redes sociales que buscan también generar desasosiego y más inquietud en el pueblo cubano”, afirmó la analista política argentina en conversación con Prensa Latina.

En momentos en que país alguno ha enviado cargamento de crudo, México lo ha hecho y su dignataria ha reiterado que continuará con el envío de ayuda humanitaria a la isla, recalcó la reconocida escritora, poeta y periodista.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró el agradecimiento de La Habana al gobierno mexicano por la ayuda humanitaria que sigue llegando sin parar a la isla desde México, y por esto Sheinbaum está siendo atacada cada vez más, alertó Calloni.

La afirmación sobre la continuidad de los envíos petroleros a Cuba fue refrendada este miércoles por el Director General de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en la conferencia de prensa que habitualmente brinda la presidenta, quien flanqueaba al funcionario mientras este exponía ante la prensa nacional e internacional.

Rodríguez Padilla aseveró que se mantendrá el contrato de exportación que se encuentra vigente desde 2023.

El ejecutivo explicó que se trata de un contrato comercial normal como el que se mantiene con otras naciones. En el caso de Cuba –indicó- solo tenemos un tratado, el cual data de 2023.

“Es un convenio comercial normal como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 naciones el comercio de combustibles, de crudo y sus derivados, y con Cuba tenemos uno igual como con cualquier otro país”, señaló, y amplió que ese contrato Pemex lo mantiene por razones humanitarias.

En su explicación, el funcionario refirió que las exportaciones de crudo a la isla representaron menos del uno por ciento de la producción total de petróleo de Pemex en 2025.

Y enfatizó que La Habana paga por esos envíos, y en respuesta a los periodistas precisó que la venta ascendió a 496 millones de dólares.

Rodríguez Padilla ahondó que aparte del contenido humanitario del convenio, este tiene un valor comercial, “es parte de nuestro comercio, entonces con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959