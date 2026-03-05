Envían desde España nuevo contenedor solidario a Cuba

Un nuevo contenedor solidario fue enviado desde España a Cuba, con destino al hospital de Matanzas y al municipio de Marianao, La Habana, informaron hoy los encargados del tema.

El cargamento se hizo en Torrelavega, Cantabria, y saldrá próximamente del puerto de Bilbao, en el País Vasco y está organizado por SODePAZ, con el co-financiamiento de las agrupaciones Matanzas Suiza, Medicuba España, Asociación La Gran Piedra y Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga.

De acuerdo con SODePaz, las donaciones fueron realizadas por el Hospital Sierrallana Torrelavega, el Hospital de Laredo, el Ateneo Republicano de Vallecas y una recolecta ciudadana en Santander.

Asimismo, se detalló que el contenedor lleva 60 ordenadores, 24 camas eléctricas de hospital,

27 colchones, 237 cajas de insumos sanitarios, dos camillas de fisioterapia, así como goteros, centrifugadora y esterilizadora de anatomía patológica, equipos de rehabilitación, de otorrino y ginecología, entre otros.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959