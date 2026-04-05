Con kits fotovoltaicos cuerpos de guardia de policlínicos de Granma

La joven doctora cubana María Caridad Ladrón de Guevara Valerino aplaude el reciente montaje de un kit solar fotovoltaico de dos kilowatts (kW) de potencia, en la instalación en la cual labora. Especialista en Medicina General Integral y Pediatría, Ladrón de Guevara Valerino forma parte del personal del policlínico docente Jimmy Hirzel, muy conocido como Tipo Tres, en esta ciudad capital de Granma, provincia en la parte sur oriental de Cuba.

El sistema solar fotovoltaico situado en la institución alimenta, en caso de apagón, su Cuerpo de Guardia: estación de enfermería, consulta médica, cinco puntos de iluminación y sala de observación y trombolisis.

Si se va la electricidad cuando estoy de guardia médica, tengo la seguridad de poder atender casos de emergencia, administrarles medicamentos, canalizar venas, utilizar el desfibrilador, subrayó María Caridad en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.

Los otros 27 policlínicos existentes en Granma también disponen de equipos similares, expresó a la emisora Radio Bayamo el ingeniero Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento a la salud en la provincia.

Añadió que en 25 de esas instituciones los módulos generadores de energía son de dos kW.

En tanto en las dos restantes, nombradas Bartolomé Masó Márquez, en el municipio de igual nombre, y René Vallejo, en Manzanillo, los sistemas fotovoltaicos fueron donados por actores no estatales tras el paso del huracán Melissa, en octubre de 2025, y son de 10 kW de potencia, aclaró.

Al sector de Salud Pública en Granma fueron asignados 83 sistemas fotovoltaicos de dos kW para policlínicos, laboratorios, hogares maternos y de ancianos, de los cuales están montados 55 y los otros lo serán en próximos días, remarcó el directivo

La Demajagua