Desarrollan actividades en Granma para celebrar el Día Internacional de la Enfermería

Una amplia jornada de actividades se desarrolla en Granma en homenaje a las enfermeras y enfermeros que celebraran su Día Internacional el venidero 12 de mayo.

La iniciativa inició el pasado 25 de abril y concluirá el tres de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Enfermería cubana.

La misma incluye el reconocimiento al personal con destacados logros en la labor ininterrumpida en el sector por más de 20 y 25 años.

Exposiciones con los círculos de interés para motivar a los niños y adolescentes a la formación en la carrera de enfermería por amor y vocación.

También destacan las Puertas Abiertas en centros estudiantiles con temas como la prevención de diferentes enfermedades que pueden conllevar a una hospitalización entre ellas el embarazo en la adolescencia, la drogadicción y enfermedades de transmisión sexual.

Ángela Aguilar Lemes, presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería Capítulo Granma señaló que también se realizan donaciones de sangre en unidades asistenciales y exposiciones fotográficas de enfermeras y enfermeros que tuvieron la oportunidad de compartir con Fidel, en ocasión del centenario de su natalicio.

En este 2026 el Consejo Internacional de Enfermería celebra la efeméride con el lema: nuestras enfermeras(o), nuestro futuro, nuestra enfermera(o) empoderadas salvan vidas.

Radio Bayamo