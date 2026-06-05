Recibe provincia de Granma cuatro ambulancias nuevas

Cuatro ambulancias nuevas de apoyo vital avanzado asignadas a Granma por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), arribaron hoy a esta ciudad, capital de la oriental provincia.

Los vehículos, marca Dongfeng, de la República Popular China, brindarán servicios en los municipios, uno en cada caso, de Guisa, Bartolomé Masó, Buey Arriba y Media Luna, los tres primeros montañosos y el cuarto en la costa sur oriental.

Con los recién llegados suman ocho los medios de transporte sanitario entregados a Granma en el actual año 2026.

Los primeros cuatro los recibió en enero y fueron destinados a las bases regionales del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), en Bayamo, Jiguaní, Manzanillo y Niquero.

Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento de la Dirección territorial de Salud Pública indicó a la ACN que las ambulancias recibidas este año cumplen los estándares establecidos para los servicios prestados.

Poseen las condiciones técnicas requeridas para garantizar la transportación segura de pacientes.

Con esos modernos medios se optimiza la respuesta asistencial ante urgencias sanitarias en las localidades a las cuales dan cobertura.

Aunque no satisfacen la demanda en su totalidad, la llegada de los modernos medios refuerza el transporte sanitario en medio de una compleja situación económica.

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