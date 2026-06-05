Más apoyo solidario internacional en defensa de Cuba amenazada 

Contra la amenaza de una agresión militar a Cuba por EE.UU. el movimiento de solidaridad internacional responde con fuerza, multiplica acciones públicas y el combate en las redes sociales, resaltó Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Esta respuesta de los amigos y personas justas y decentes del mundo ratifica como nunca que Cuba no está sola, significó, calificando de indetenible la ola solidaria de denuncia e indignación por el acoso imperial a un pueblo indoblegable que resiste el asedio.

Destacó la campaña No war on Cuba (No a la guerra contra Cuba) de las redes solidarias con la isla en Estados Unidos (NNOC), Canadá, México, Latinoamérica y el Caribe además de incesantes muestras de apoyo de asociaciones de amistad y organizaciones en naciones de Europa y otras regiones.

En particular resaltó que en EE.UU., Latinoamérica, Europa y otras latitudes, agrupaciones solidarias convocaron acciones para este tres de junio, cumpleaños 95 del líder de la Revolución General de Ejército Raúl Castro “en repudio a la infame acusación en su contra por EE.UU. lo cual es una afrenta al pueblo”, remarcó.

En estos difíciles momentos los cubanos resisten la escalada agresiva imperial sabiéndose acompañados por millones de personas en el mundo amantes de la justicia, la razón, la verdad y la paz, concluyó.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.