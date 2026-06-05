La Rosita vuelve a florecer

El emblemático patio de Manzanillo, que aúna un proyecto de agricultura urbana con una pequeña industria privada, recibirá el Premio Provincial de Medio Ambiente en Granma.

El Patio La Rosita, ubicado en la comunidad Nuevo Manzanillo de la ciudad del Golfo, sumará este 5 de junio, el premio provincial de Medio Ambiente a una destacada trayectoria que ya incluye la Quinta Corona a la Excelencia Nacional de la Agricultura Urbana, el Premio del Barrio de los CDR y la condición de Referencia Nacional.



Este nuevo galardón, otorgado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, reconoce su labor sobresaliente durante más de cinco años en el desarrollo, validación y promoción de tecnologías agroecológicas sostenibles.



Este espacio es liderado por el matrimonio de María Rosa León Reyes y Josué Guilarte González, creadores del inoculante microbiano Germevit, registrado en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Fotos Tomada de IPSCuba.net



Dicho espacio crece ante los ojos de cualquier visitante cuando se advierten allí cerca de 19 subprogramas de la agricultura urbana, entre los que destacan el de acuicultura familiar, con la cría de la tilapia roja para la alimentación humana y animal; el cunícula, avícola, porcino; elaboración de abono orgánico, plantación; la comercialización, entre otros.



Cuenta con un punto de venta de productos – desprovistos de químicos contaminantes-, el cual acorta las distancias entre los agromercados del territorio y los vecinos de La Rosita.



Guilarte González, ha significado en varias ocasiones que cuentan con una pequeña casa de cultivo en la que siembran las hortalizas que van a consumir en su hogar y en la comunidad, también tienen plantas ornamentales, medicinales, frutales, y el plátano bongolán, un experimento que realizan a partir de esta variedad originaria de Filipinas”.



Su proyecto de microorganismos, les permite obtener un abono realizado a partir de una mezcla a base de semolina de arroz, miel de purga, suero de leche, hojarasca, y humo de lombriz, los cuales pasan a un proceso de descomposición de siete días, tiempo en el que ya está listo para ser aplicado en los canteros.



Por su parte Rosita resalta que “esta es una experiencia nueva en Manzanillo. Anteriormente este fertilizante natural lo obteníamos por mediación de Labiofam. Nos dimos a la tarea de llevarlo a cabo, partiendo de las experiencias adquiridas en los congresos de agroecología en los que hemos participado, pues su aplicación es muy buena para el cuidado del medio ambiente y la salud vegetal, humana y animal”.



Desde el punto de vista educativo, La Risita cuenta con círculos de interés para niños y jóvenes, todo ello bajo el principio de hacer ciencia y técnica desde la tierra para fortalecer la soberanía alimentaria y el cuidado ambiental.



OTROS PREMIOS DE MEDIO AMBIENTE



El acto provincial por la efeméride también galardonará a otras instituciones y personalidades de Granma:



El Jardín Botánico Cupaynicú recibirá premio por los servicios científico-investigativos y su integración cultural, destacándose en la conservación ex situ de especies vegetales, la restauración ecológica y la ornamentación de los Parques Solares Fotovoltaicos.



La Cátedra de Medio Ambiente del Campus Blas Roca Calderío será premiada por su gestión del conocimiento y su accionar en el proyecto internacional “Mi Costa”, enfocado en la resiliencia al cambio climático en zonas costeras, la reducción de vulnerabilidades socioambientales y la confección de mapas de multirriesgos en consejos populares vulnerables.



El Centro Meteorológico Provincial de Granma, por fortalecer la vigilancia meteorológica y el sistema de alerta temprana, elaborar pronósticos útiles para la Defensa Civil, desarrollar servicios agrometeorológicos para la protección de cultivos y monitorear la sequía, calidad del aire y composición química de la lluvia.



La ciencia y la academia también tendrán su espacio. Se premiará a la Doctora en Ciencias Anisleydis Chacón Fonseca por su excelente contribución a la educación ambiental en comunidades pedagógicas y sociales, con resultados publicados en revistas indexadas; a la Doctora en Ciencias Santa Nurkis Díaz Rodríguez, por sus publicaciones sobre cuidado ambiental, ecoturismo y gobernanza, además de su liderazgo en un proyecto territorial para decisores en ecosistemas frágiles; al Máster en Ciencias Marcelo Cid Zayas, director del Centro Meteorológico Provincial, por su acertada dirección e implementación de soluciones innovadoras para la prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático; y a la Máster en Ciencias Leticia de las Mercedes García Rosabal por su liderazgo en proyectos ambientales comunitarios, creando un jardín popular que involucra a familias, personas con discapacidad y adultos mayores, unificando actores sociales e institucionales en su municipio.



Los reconocimientos se extenderán también al sector empresarial y cultural:



La Empresa Eléctrica Granma recibió su galardón por el aporte al cambio de matriz energética, mientras que las divisiones territoriales de Etecsa y Copextel, la Dirección Provincial de Salud y la Empresa Cárnica Granma fueron distinguidas por su contribución a la transición energética.



Del ámbito artístico, recibirá lauros la poetisa Lucía Muñoz Maceo, conocida como “La Novia de Bayamo”, autora de una veintena de libros y ganadora del premio Samuel Feijó de poesía sobre medio ambiente, y el poeta Juan Manuel Reyes Alcolea, por sus décimas y obras dedicadas a la naturaleza.



El Programa Científico Técnico RADAR será reconocido por vincular ciencia y tecnología con el cuidado ambiental, y las periodistas Maylenis Oliva Ferrales y Anaisis Hidalgo Rodríguez, por su mención en el concurso Gilberto Caballero con el artículo “Economía circular, de residuos a nuevas oportunidades”. Asimismo, se hará entrega del Premio Provincial en la Gestión de la Calidad a la División Territorial de Etecsa en Granma.

Anaisis Hidalgo Rodríguez