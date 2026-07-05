Avanza campaña Granma Solar, con la instalación de kits fotovoltaicos en zonas aisladas

Como parte de la campaña Granma Solar continúa en esta provincia la instalación de sistemas fotovoltaicos aislados en zonas de difícil acceso.

Dentro de las acciones más recientes, según destaca el perfil en Facebook de la Empresa Eléctrica del territorio, figura la puesta en marcha de un kit de 2 kilovatios (kW) de potencia en viviendas intrincadas del municipio de Media Luna.

Brigadas de linieros, técnicos y especialistas de la Unidad Empresarial de Base de esa entidad en el costero territorio demostraron una vez más que con compromiso y constancia todo es posible.

La misión, que parecía titánica ante la crítica escasez de combustible y las limitaciones del transporte, fue asumida con entrega total por el equipo.

Conscientes de que la distancia y las severas condiciones de las carreteras no podían ser una barrera, los trabajadores trasladaron con fuerza animal los módulos fotovoltaicos, las baterías y el resto de los componentes, sorteando caminos empinados para llevar un servicio vital a quienes más lo necesitan.

Precisa la publicación que los integrantes más jóvenes de la brigada comentaron que para ellos, llegar hasta esta vivienda no fue solo una tarea laboral, sino un compromiso humano.

Sabemos de las dificultades con el combustible y los medios de transporte, pero cuando se ve la cara de alegría de una familia que recibe electricidad por primera vez, todo el esfuerzo físico vale la pena. Esa es la luz de la esperanza que llevamos en nuestras herramientas, añadieron los bisoños.

Con la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas la Unidad Empresarial de Base Eléctrica Media Luna reafirma su máxima de que ningún hogar queda desamparado, poniendo en práctica la sostenibilidad y la solidaridad y demostrando que, aunque los recursos sean escasos, la voluntad y el ingenio de los trabajadores eléctricos cubanos siguen encendiendo la luz en los rincones más recónditos del país.

Radio Bayamo