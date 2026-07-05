Confirma Granma delegación a Santo Domingo 2026

Con 18 atletas, incluyendo siete que repiten de San Salvador 2023, y dos entrenadores estará representeda Granma en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a partir del venidero 24 de julio.

Junto a los 12 que se habían confirmado, la Dirección provincial Deportes comunicó que en la próxima cita regional más antigua del mundo también participará la luchadora jiguanisera Greilis Bencosme Carvajal, y los softbolistas manzanilleros Odlanier Milanés Galardi y Cesar Boza Montoya.

De igual forma, aparecen en la relación los bayameses Kleudin Alain Chávez Torres (gimnasia de trampolín), Miguel Ángel Zamora Hernández (atletismo) y Melissa Pérez Blanco (esgrima).

Hace más de un mes, se anunciaron la gladiadora Yainelys Sanz Verdecia (Media Luna), los pesistas Ludia Montero Ramos (Río Cauto), Edisnel Corrales Rondón (Río Cauto) y Yorelvis Machado Olivera (Jiguaní).

Asimismo, viajarán a la capital de República Dominicana las integrantes de la selección nacional de balonmano femenino, Gleinys Reyes González (Campechuela) y Odalis Escalona Iglesias (Guisa).

Dos de las mejores softbolistas cubanas de la actualidad, Leannelys Zayas Pérez (Yara) y Yilian Rondón Velázquez (Manzanillo), también hicieron el grado con el equipo nacional.

Completan el grupo el badmintonista Iker Herrera Palacios (Jiguaní), los gimnastas bayameses Isabella Rojas Rojas y Elizabeth González Collazo (rítmica), y Adrián Delmao Lorente (trampolín).

Entretanto, Carlos Lastre Varela (Manzanillo) y Manuel de Jesús Castillo Trujillo (Jiguaní) forman parte de los colectivos de dirección del softbol (M) y futbol (M), respectivamente.

De los repitentes, Reyes González y Escalona Iglesias, oro por equipos; Zayas Pérez y Rondón Velázquez (plata) y el martillista Zamora Hernández (bronce) consiguieron medallas en la edición precedente; mientras, Corrales Rondón arañaba el podio con sendos cuartos lugares en arranque y envión, y Boza Montoya concluía quinto con su formación.

Los 28 atletas granmenses que intervinieron en la urbe salvadoreña alcanzaron foja de 15 preseas (5-5-5), destacando el par de títulos de Arlenis Sierra Cañadilla en la contrarreloj individual y la carrera élite femenina, del ciclismo de ruta; en tanto, la Mayor de las Antillas finalizaba en el tercer puesto por países.

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La Demajagua