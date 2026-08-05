Trabajan aniristas granmenses para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia

Los retos de los aniristas son cada día superiores en los momentos actuales que vive el país, así lo expresó Adael Torre Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Granma al evaluar la labor que desarrollan los miembros de la organización en el territorio.

Destacó que los integrantes de la ANIR en sus centros de trabajo dirigen sus acciones a generalizar innovaciones que impulsen el desarrollo económica y social de sus entidades.

Refirió que con este objetivo se realizan intercambios entre aniristas experimentados con resultados en su labor, para fortalecer la labor integralmente.

Agregó que la motivación y estimulación a los aniristas jóvenes es otro de los aspectos importantes para el funcionamiento integral de la organización.

El máximo dirigente de la ANIR en Granma, dijo que el empleo de la ciencia y la técnica en los procesos productivos es esencial para impulsar el desarrollo de la sociedad y una manera de homenajear a Fidel en su centenario, quien patentizó que el futuro de Cuba tiene que ser de hombres de ciencia.

Radio Bayamo