Laboran miembros de la ACPDI en Granma para fortalecer su integración social

Los directivos y miembros de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) en Granma laboran intencionadamente para fortalecer la integración social de su membresía y lograr una mayor autonomía de los mismos.

Leidys Montano Pérez, presidenta provincial de esa organización social, expresó a esta reportera que a través de programas y actividades comunitarias las personas con esta condición desarrollan sus habilidades y participan activamente en la sociedad.

Del mismo modo, destacó que durante este verano se realizan actividades culturales, deportivas, talleres creativos y las diferentes comisiones de ingreso.

Espacios de calidad como el Proyecto Prisma de Luz se desarrollan en el territorio para propiciar el bienestar de sus miembros mediante técnicas lúdicas y de ocio.

Montano Pérez subrayó además que la familia juega un papel fundamental en estos procesos, al brindar apoyo y acompañamiento permanente a las personas con esta condición.

Los directivos y miembros de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual en Granma se mantienen comprometidos con el desarrollo inclusivo de sus asociados.

Radio Bayamo