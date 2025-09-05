Cuba debuta con victoria en mundial juvenil de béisbol

La selección cubana debutó hoy con victoria por nocaut de 10-0 sobre Sudáfrica en la Copa del Mundo de béisbol sub-18, con sede en la turística ciudad de Okinawa hasta el 14 de septiembre.

Los caribeños, máximos ganadores de estos torneos con once coronas desde su surgimiento en el calendario internacional en 1981, se apoyaron en el trabajo completo del lanzador Leandro Forteza, quien apenas admitió un jit en cinco entradas.

El lineup cubano apenas produjo seis jits, pero aprovechó igual cantidad de errores al campo de los africanos para sentenciar el resultado.

En el mismo grupo preliminar A, Corea se impuso a Puerto Rico por 5-2, mientras Estados Unidos blanqueó a Panamá, 9-0, y Alemania sorprendió 5-4 a Australia en el apartado B.

Cuba enfrentará en las próximas jornadas a Italia, Japón, Puerto Rico y Corea, por ese orden, en busca de uno de los tres pasajes a la superronda, de la cual saldrán los finalistas.

En el ranking histórico de campeonatos juveniles ganados, detrás de la mayor isla de las Antillas se ubican Estados Unidos (10 cetros), Corea (cinco), Taipéi de China (tres) y Japón y Canadá (ambos con una), como los únicos que han subido a lo más alto del podio.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959