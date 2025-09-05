Más de 300 mil hectáreas fueron devastadas en España durante los incendios forestales de agosto, pero la amenaza de siniestros sigue vigente, según dijo hoy alta figura del Gobierno.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, afirmó que la cifra total de hectáreas quemadas el pasado mes en España fue de 336 mil 345, con las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura con el 97 por ciento de la superficie dañada.

Durante una comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso de Diputados, Aagesen ofreció pormenores de los siniestros.

Explicó que la estadística de zonas arrasadas por el fuego es un siete por ciento menos, debido a los ajustes de la información satelital.

Al respecto, precisó que la mayor superficie impactada fue en Galicia, con 143 mil 628 hectáreas; Castilla y León, 141 mil 264; y Extremadura, 41 mil 525 hectáreas.

La también ministra para la Transición Ecológica y Retro Demográfico, señaló que el resto de las 10 mil hectáreas dañadas se reparte entre Asturias, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana.

Aagesen subrayó que la devastación abarcó las áreas críticas para la supervivencia de más de 350 especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial como el urogallo, oso pardo, lince y cigüeña negra.

«La probabilidad de ocurrencia de grandes incendios será una vez cada 15 años si no existiera ese calentamiento provocado de forma antropogénica (…) lo habitual habría sido cada 500 años”, argumentó.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959