La Habana honra a su eterno historiador, Eusebio Leal

onciertos, charlas y exposiciones de artes visuales figuran hoy entre las propuestas culturales que honran en diversos espacios de La Habana el aniversario 84 del natalicio de Eusebio Leal (1942-2020), eterno historiador de la ciudad.

En homenaje al cumpleaños de una figura de excepcionales contribuciones a la cultura cubana, la Casa Vitier García Marruz acogerá el próximo viernes un concierto del maestro José María Vitier, quien deleitará a los asistentes con su maestría al piano.

Según la agenda difundida por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH), ese día tendrá lugar en el Museo de la Ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes Generales, el acto en homenaje al natalicio de Leal.

El artista visual cubano Roberto Chile ofrecerá las palabras centrales, en tanto la música estará a cargo de la Orquesta de Cámara del Lyceum Mozartiano de La Habana.

Otras iniciativas procuran evocar el legado de quien entregó vida y pasión a la hermosa obra de restaurar el Centro Histórico habanero, en agradecimiento, profesionales de la arquitectura lo recordarán a través del panel Las bienales de Leal, destinado a resaltar su huella en estos eventos.

El encuentro será en Nodo Habana el 10 de septiembre, fecha en la que está prevista una conferencia sobre la oratoria del historiador cubano a cargo de Michael González, en la Casa Eusebio Leal Spengler.

Las artes visuales se suman a tales iniciativas con la inauguración de la muestra Visiones compartidas, el día 11 en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez.

Se trata de “un puente entre dos mundos: el instante capturado por el fotógrafo Roberto Chile y la creatividad de grandes artistas cubanos contemporáneos”, señala una publicación de la OHCH.

“Ellos, con sensibilidad y oficio, reinterpretan esas visiones desde sus propios estilos y les dan vida a nuevas narrativas visuales”.

Presentada por el poeta y ensayista cubano Rafael Acosta de Arriba, en la exposición convergen notables exponentes como Roberto Fabelo, Luis Enrique Camejo, Vicente Hernández, Douglas Pérez, Agustín H. Carlos, Jorge César Sáenz, Alejandro Gómez Cangas, Daniela Águila, Eduardo Méndez, Rubén Fernández y el propio Roberto Chile.

Visiones compartidas, es “un acto de comunión artística donde cada creador suma su voz a un tapiz colectivo”.

Radio Bayamo