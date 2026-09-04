Inicia edición 34 de la Feria Internacional del Libro en Granma

Con el título "El valor de un libro" transcurrió la gala inaugural de la 34 Feria Internacional del Libro en Granma.

Bajo la dirección artística de Wilder Justis (Pilón) la misma realzó la importancia de la literatura y de nuestros escritores.

Profesionales y artistas jóvenes se unieron a la propuesta, en la calle Antonio Maceo, de la ciudad de Bayamo.

Durante la inauguración el escritor riocautense Erasmo de los Ángeles Rondón Soto, homenajeado en la cita, pronunció las palabras de apertura, donde reconoció el esfuerzo de sus organizadores para el logro de este evento.

Hasta el 6 de septiembre transcurrirá la Feria en su capítulo granmense con novedades editoriales, espectáculos, conferencias, exposiciones, conciertos, obras de teatro y otras acciones.

Fuente: Centro Provincial del Libro y la Literatura en Granma

Cheila Aguilera Riquenes