Cuba por estrechar nexos en salud con municipio brasileño

Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de Cuba, realiza una visita al municipio de Maricá, en el estado Río de Janeiro en Brasil, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de salud.

En la red social X, el alto funcionario cubano informó sobre su recorrido por el hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que calificó como una institución de salud con alto estándar, elevado nivel tecnológico y un excelente equipo de profesionales.

En Maricá recorrimos el Hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Institución de salud con alto estándar, elevado nivel tecnológico y un excelente equipo de profesionales de la salud. #CubaPorLaSalud 🧵 pic.twitter.com/kX6O1o1p2C — Eduardo Martínez Díaz (@EdMartDiaz) November 5, 2025

El diario local O Goncalense reseñó que durante la visita, el secretario ejecutivo de Gestión Pública, Arlen Pereira, consideró el intercambio estratégico para seguir mejorando el sistema municipal, dado que Cuba es un referente mundial en atención humanizada y gestión de la salud pública.

Martínez Díaz recorrió también el Parque Tecnológico Maricá, en construcción, que incluye proyectos de investigación y tecnologías cubanas.

De acuerdo con el vice primer ministro, el parque contará con laboratorios, plantas pilotos y facilidades productivas.

Autoridades del municipio de Maricá han visitado Cuba con el propósito de establecer cooperación con el Gobierno en áreas de interés común.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.