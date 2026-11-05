Dos cubanos debutan hoy en Abierto de Boxeo en China

Cuba inicia hoy su andar en ambos sexos en el Abierto Internacional de Boxeo de China, que comienza este jueves en la ciudad de Zunyi.

La jornada inaugural del evento depara el debut de la chica Dinaibys de las Nieves (51 kg) y de Deibys Abreu (55 kg) entre los varones.

La lid significará el regreso al ring del campeón olímpico de Paris 2024, Erislandy Álvarez, tras recuperarse satisfactoriamente de una intervención quirúrgica.

El púgil cienfueguero, de los 65 kg, lidera el grupo de 13 boxeadores, entre ellos siete hombres y seis mujeres, asistentes al torneo por la Mayor de las Antillas.

En la nómina de la isla, dada a conocer por la Federación Cubana de Boxeo, destaca la presencia de la campeona de los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 Dayira Mesa (70 kg).

Fungen como entrenadores del equipo Julián González Cedeño, Fermín Espinoza y Yuri Echevarría.

El conjunto está integrado en el apartado femenino por Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg), Magda Massó (57 kg), Melani Girado (60 kg), Dayira Mesa (70 kg) y Naybel Morado (75 kg).

Por los varones hicieron el viaje Ángel Sober (50kg), Deibys Abreu (55 kg), Rolando Martínez (60 kg), Erislandy Álvarez (65 kg), Keilor García (80 kg), Fredisney Morales (90 kg) y Joel Duvergel (+90 kg).

El torneo de boxeo en Guizhou reúne a 215 participantes de 11 países y regiones, incluyendo 146 pugilistas, entre ellos casi 20 campeones de Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y competiciones continentales.

La provincia china de Guizhou, sede del campeonato, asiste a la liza con 18 boxeadores locales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.