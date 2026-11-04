Inicia en Bayamo jornada de celebraciones por el nuevo aniversario de fundada la ciudad

Del nacimiento de una villa a la histórica provincia¨ es el título del panel desarrollado esta mañana en el museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. El encuentro, presidido por destacados historiadores e investigadores del territorio, honró el QUINIENTOS TRECE aniversario de fundada la otrora villa de San Salvador de Bayamo. (TR) La periodista Sheila Aguilera, nos ofrece detalles en el siguiente contacto informativo.