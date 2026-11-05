Irán infligió derrota estratégica y política a Trump, afirma Rezaei

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó hoy que su país propinó una derrota estratégica al presidente estadounidense, Donald Trump, en el estrecho de Ormuz y un revés político en Washington.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Rezaei sostuvo que la nación iraní derrotó a Trump «en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz», además de asestarle una derrota política en la capital estadounidense, en alusión a los resultados de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

«Al mismo tiempo, los estadounidenses se vieron obligados a pagar el precio de su guerra», añadió el funcionario, quien advirtió que cualquier actor que se enfrente a Irán asumirá las consecuencias, tanto en el campo de batalla como dentro de su propio país.

Los resultados preliminares no oficiales de los comicios al Congreso apuntaron a una victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras, a expensas del Partido Republicano, según la agencia Associated Press.

Ese resultado limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa, mientras que sus posibles repercusiones sobre la política estadounidense hacia Irán permanecen inciertas.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, reconoció el miércoles que la guerra contra Irán fue el principal motivo de la derrota republicana en las elecciones, y señaló que el propio Trump también lo había admitido.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán que causó miles de muertes. Teherán respondió con ataques contra territorio israelí y contra instalaciones que identificó como estadounidenses en la región.

En junio de este año, Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para detener las hostilidades, pero su aplicación quedó estancada y los ataques se reanudaron.

Las diferencias entre ambas partes se concentran actualmente en las condiciones para poner fin al conflicto y en la navegación por el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para el abastecimiento energético mundial.

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