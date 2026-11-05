Comienza expo internacional de Shanghái, Cuba entre los participantes

La IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) abre hoy sus puertas con la participación de 162 países, regiones y organizaciones internacionales, entre ellas Cuba.

De hecho, el vice primer ministro cubano y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, ya se encuentra en esta ciudad al frente de la delegación asistente al evento.

Según fuentes diplomáticas, durante su estancia en Shanghái y Beijing, Pérez-Oliva cumplimentará un programa bilateral con instituciones pertenecientes a áreas económico-comercial y financiera.

Cuba participa en esta edición con un stand dedicado al país y otro a la empresa biotecnológica BioCubaFarma.

El evento reúne a más de cuatro mil compañías extranjeras, la cifra más alta desde su creación, entre ellas más de 300 incluidas en la lista de las 500 mayores del mundo y líderes de sus respectivos sectores.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, más de dos mil empresas participan por primera vez, mientras unas 200 compañías e instituciones han asistido a las anteriores ediciones de la feria.

La exposición contará además con más de 90 delegaciones extranjeras de organización empresarial, cuya superficie expositiva aumentó casi ocho por ciento respecto al año anterior.

El programa mantiene seis grandes áreas dedicadas a tecnología y equipamiento, bienes de consumo, productos agrícolas y alimentarios, automóviles y movilidad inteligente, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, así como comercio de servicios.

Entre las novedades destacan más de 480 productos y resultados de innovación, con presentaciones mundiales, asiáticas y nacionales, además de 633 proyectos científicos y tecnológicos procedentes de cerca de 40 países y regiones.

La feria también acogerá prototipos de terminales 6G, robots y nuevas tecnologías para sectores como la medicina y la industria.

En el ámbito comercial, la CIIE mantendrá espacios gratuitos para los países menos adelantados, cuya superficie aumentó 17 por ciento, así como áreas destinadas a productos de África y otras regiones en desarrollo.

La edición de este año incluye actividades de promoción de las exportaciones, las inversiones y el consumo en China, junto con encuentros empresariales y negociaciones para ampliar las oportunidades de cooperación internacional.

Desde su inicio en 2018, la CIIE se ha consolidado como una plataforma para facilitar el acceso de empresas extranjeras al mercado chino y promover la cooperación comercial, en consonancia con la política de apertura de alto nivel del país.

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