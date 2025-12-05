Celebran en Granma Día del Constructor

Los trabajadores del Ministerio de la Construcción celebran hoy su día. La fecha rinde homenaje al mártir del sector, Armando Mestre Martínez, quien fuera asaltante al Moncada y expedicionario del Granma. El acto por la efemérides tuvo lugar en el Parque Museo “Ñico López” de Bayamo. Allí se reconocieron a trabajadores con una labor ininterrumpida por más de VEINTE y VEINTICINCO años, así como empresas destacadas del territorio en labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

El Parque Museo Ñico López acogió este viernes el acto provincial por el Día del Constructor, una celebración dedicada al sector que, entre mezcla, sudor y creatividad, continúa forjando el futuro del pueblo cubano.

En la ocasión estuvieron presentes dirigentes del Partido, la UJC, el Gobierno, organizaciones de masas, así como cuadros y trabajadores de la Construcción.

Durante el acto fueron reconocidos con la distinción Armando Mestre Martínez casi una decena de trabajadores que acumulan más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector, caracterizados por su actitud ejemplar y su compromiso con los principios revolucionarios, éticos y sociales.

También se reconoció el arduo trabajo de contructores destacados en las labores de recuperación tras las afectaciones provocadas por el huracán Melissa.

El Sindicato de Trabajadores de la Construcción otorgó la condición de Empresa Destacada a la Empresa Provincial de Construcción y Mantenimiento Constructivo.

De igual manera, la Empresa de Materiales de Construcción en Granma recibió el trofeo que la acredita como Destacada a nivel nacional.

