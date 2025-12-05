Celebran en Granma Día del Constructor

El Parque Museo Ñico López acogió este viernes el acto provincial por el Día del Constructor, una celebración dedicada al sector que, entre mezcla, sudor y creatividad, continúa forjando el futuro del pueblo cubano.
En la ocasión estuvieron presentes dirigentes del Partido, la UJC, el Gobierno, organizaciones de masas, así como cuadros y trabajadores de la Construcción.
Durante el acto fueron reconocidos con la distinción Armando Mestre Martínez casi una decena de trabajadores que acumulan más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector, caracterizados por su actitud ejemplar y su compromiso con los principios revolucionarios, éticos y sociales.
También se reconoció el arduo trabajo de contructores destacados en las labores de recuperación tras las afectaciones provocadas por el huracán Melissa.
El Sindicato de Trabajadores de la Construcción otorgó la condición de Empresa Destacada a la Empresa Provincial de Construcción y Mantenimiento Constructivo.
De igual manera, la Empresa de Materiales de Construcción en Granma recibió el trofeo que la acredita como Destacada a nivel nacional.