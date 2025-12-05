Defensa Civil celebra Día Internacional del Voluntario

La Defensa Civil de Cuba conmemoró hoy el Día Internacional del Voluntario, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1985, ocasión en la que reconoció la entrega de quienes apoyan a las comunidades y fortalecen la resiliencia social.

El mensaje institucional desde sus redes sociales, la institución destacó que el voluntariado convierte a los individuos en parte de las soluciones, al permitir que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo y demostrar que la solidaridad transforma realidades.

En Cuba, la fecha adquiere especial relevancia por el papel de la Cruz Roja Cubana, cuyos voluntarios constituyen la base de la organización y garantizan su presencia activa en todo el país, bajo sus principios institucionales.

La Cruz Roja Cubana resalta que la fuerza de sus miembros descansa en la entrega desinteresada de miles de personas que contribuyen a la protección de la vida y al fortalecimiento de la preparación comunitaria frente a desastres naturales y emergencias sanitarias.

Durante el paso del huracán Melissa por el oriente del país, la participación activa de los voluntarios resultó decisiva en la prevención, el rescate y la distribución de ayuda humanitaria, en coordinación con la Defensa Civil y organismos internacionales.

Informes oficiales señalaron que brigadas de la Cruz Roja realizaron operaciones de salvamento en Granma, donde se reportaron decenas de rescates y centenares de personas protegidas gracias a la acción conjunta con las autoridades locales.

La jornada es ocasión para felicitar públicamente a quienes integran la Cruz Roja Cubana y otras estructuras voluntarias, reafirmando que el voluntariado constituye el corazón de la institución y un pilar fundamental en la defensa de la humanidad y la solidaridad.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.