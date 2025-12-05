Comienza Fiart 2025, gran cita con la artesanía en Cuba

La XXVII Feria Internacional de Artesanía Fiart 2025 tendrá hoy su inauguración oficial en la Estación Cultural de Línea y 18, en esta capital, con la satisfacción de haber logrado una convocatoria superior a la pasada edición.

Abierto al público a partir del 6 y hasta el 21 de diciembre, el evento prevé este viernes la entrega del premio Por la Obra de la Vida a siente grandes artesanos y artistas cubanos, además de una pasarela y la actuación del pianista Alejandro Falcón y los Los Muñequitos de Matanzas.

Participarán en esta ocasión 151 expositores nacionales y creadores provenientes de Ecuador, Colombia, India, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Estarán presentes también grandes proyectos de ambientación y artesanía con elevado nivel artístico, destacó a la prensa la directora del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), Martha Ibis Sánchez.

Un elemento distintivo, añadió, es el de retomar en esta edición la dedicatoria a las provincias, en tanto el público podrá disfrutar de auténticas propuestas, entre ellas el trabajo en mármol de Granma, con las fibras, de Las Tunas, o las creaciones en cerámica de Trinidad.

En el contexto del evento serán reconocidas también las mejores propuestas en las categorías de producto y stand; en tanto Matanzas, provincia a la que está dedicada la feria, arribará con una muestra importante que le otorgará una visualidad superior y diferente a esta edición.

El precio de la entrada tendrá un precio asequible al público, mientras que los menores de edad, embarazadas y adultos mayores de 65 años están exentos de pago.

La feria propone asimismo el evento teórico Artesanía: Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, del 9 al 11 de diciembre; y la inauguración de una muestra del artista Agustín Drake, el día 14 en la Galería de Arte Collage Habana.

Fiart, según el Comité Organizador, es más que un espacio para la promoción y comercialización de las obras de nuestros artesanos y artistas, es una cita cultural que aúna el esfuerzo de sus participantes y gestores para el deleite de todo tipo de público.

