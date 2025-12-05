Día latinoamericano de lucha contra el cáncer bucal

América Latina celebra hoy el Día latinoamericano de lucha contra el cáncer bucal, instituido por la Federación odontológica latinoamericana para promover la prevención, el diagnóstico precoz y la educación ante esta frecuente enfermedad.

La jornada conmemora el natalicio del profesor cubano Julio César Santana Garay, maestro de varias generaciones de estomatólogos, investigador riguroso y una de las figuras que más contribuyó a que América Latina incorporara una mirada preventiva, comunitaria y científicamente sólida en el enfrentamiento al cáncer bucal.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba, su legado continúa guiando protocolos, estudios y programas de salud en toda la región, reflejó el ortal de la Red de Salud de Cuba Infomed.

En Cuba la estomatología se sustenta en la promoción de salud y la vigilancia permanente y los equipos de atención primaria, servicios especializados y la red docente-universitaria articulan acciones de pesquisa, control de factores de riesgo y capacitación, con énfasis en la detección temprana de lesiones premalignas y la orientación hacia hábitos protectores.

