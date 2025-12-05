Homenaje a constructores destacados en la recuperación en Granma (+ Fotos)

Constructores de Granma, Las Tunas y Villa Clara fueron reconocidos, hoy, en esta ciudad, con la Medalla Hazaña Laboral, conferida por el Consejo de Estado de la República de Cuba, por su destacado aporte en la reparación de los daños causados por el huracán Melissa a su paso por el oriente del país.

Los homenajeados pertenecen a las empresas de Construcción y Montaje (ECM), de Granma, Constructora de obras de ingeniería número 25, Contingente Leoncio Vidal, de Villa Clara, y Conalza, de Las Tunas.

La entrega del estímulo se realizó en el acto central en Granma para festejar el Día del Constructor, este 5 de diciembre.

En la ocasión a dos trabajadores de la ECM y tres de la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño, ambas granmenses, les fue impuesta la Medalla Armando Mestre, por su permanencia durante 20 años, las féminas, y 25 los hombres, en el sector constructivo.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, entregaron a las empresas locales de Construcción y Montaje y de Servicios de Ingeniería y Diseño la Distinción Colectivo Destacado Nacional, conferida por el Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción.

El 5 de diciembre se celebra en Cuba el Día del Constructor en homenaje al asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del yate Granma, Armando Mestre Martínez.

