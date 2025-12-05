Homenaje a constructores destacados en la recuperación en Granma (+ Fotos)

Los homenajeados pertenecen a las empresas de Construcción y Montaje (ECM), de Granma, Constructora de obras de ingeniería número 25, Contingente Leoncio Vidal, de Villa Clara, y Conalza, de Las Tunas.
La entrega del estímulo se realizó en el acto central en Granma para festejar el Día del Constructor, este 5 de diciembre.
En la ocasión a dos trabajadores de la ECM y tres de la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño, ambas granmenses, les fue impuesta la Medalla Armando Mestre, por su permanencia durante 20 años, las féminas, y 25 los hombres, en el sector constructivo.
Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, entregaron a las empresas locales de Construcción y Montaje y de Servicios de Ingeniería y Diseño la Distinción Colectivo Destacado Nacional, conferida por el Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción.
El 5 de diciembre se celebra en Cuba el Día del Constructor en homenaje al asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del yate Granma, Armando Mestre Martínez.