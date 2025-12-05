Micons celebra Día del Constructor Cubano

El Ministerio de la Construcción (Micons) conmemoró hoy el Día del Constructor Cubano, fecha instituida en 1972 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, durante el III Congreso de los Constructores, en homenaje a Armando Mestre Martínez, mártir del sector y expedicionario del Granma.

En un mensaje oficial publicado en su web institucional, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, transmitió el reconocimiento a los trabajadores del ramo, protagonistas de la obra material de la Revolución y responsables de inversiones que han dejado huellas en la infraestructura nacional.

La jornada recordó la consigna de Fidel «Revolución es construir», expresión que sintetiza el papel de los constructores en la transformación de sueños colectivos en realidades palpables que sostienen la esperanza y la dignidad del pueblo cubano.

El Micons destacó que en 2025 los trabajadores del sector participaron en labores de saneamiento de la capital y en proyectos estratégicos como la construcción de fábricas de cemento, parques solares fotovoltaicos y la modernización de Antillana de Acero, además de obras sociales vinculadas a la vivienda, la salud y la educación.

La celebración incluyó el reconocimiento a brigadas y colectivos que han impulsado el desarrollo económico y social mediante la reparación de viales, escuelas y hospitales, así como la ejecución de programas de construcción de viviendas en todo el país.

El Día del Constructor Cubano constituye un homenaje histórico a la memoria de Armando Mestre y a la entrega de los trabajadores del sector, mientras el Micons reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la nación y la Revolución.

