Recorre Ministro de Salud centros de los municipios Bayamo y Río Cauto en provincia Granma( +Fotos y Video)

Para constatar en el terreno el funcionamiento de los servicios sanitarios en las zonas afectadas por el huracán Melissa, el Ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, realizó una visita de trabajo a instituciones de salud en los municipios Bayamo y Río Cauto, de la provincia Granma. Durante el recorrido, el titular constató las condiciones, reconoció la labor del personal que enfrentó el evento meteorológico e intercambió sobre los desafíos para priorizar la atención a la población, especialmente a los niños, en el actual contexto epidemiológico.

Portal Miranda se interesó por el funcionamiento del hospital donado por la hermana nación de la India que presta servicio en Río Cauto. Allí reconoció al personal que laboró durante extensas jornadas tras el paso del evento meteorológico.

Junto a las autoridades locales, en el policlínico Máximo Gómez Báez, centro donde son atendidos más del 50% de los pacientes de Río Cauto y que actualmente está en remodelación, el titular de la salud pública cubana, resaltó la importancia de un local con mejores condiciones.

El dirigente recorrió también el Hospital Fernando Echenique del consejo popular Cayamas. En la institución se preocupó por conocer opiniones sobre las atenciones a pacientes y recordó la inauguración del centro por el Comandante Fidel Castro Ruz.

Portal Miranda llegó hasta el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes ubicado en Bayamo. Yudelkis Ortiz Barceló Primera Secretaria del Partido en Granma le acompañó.

En el centro felicitó a los galenos por el esfuerzo cotidiano a partir de las adversidades que enfrenta la salud pública en el país. El máximo representante del sector sanitario en Cuba vistió también el hospital infantil General Milanés de la capital granmense.

En la institución pediátrica intercambió con profesionales y pacientes acerca del tratamiento a las arbovirosis y la importancia de priorizar la atención a los infantes ante la actual situación epidemiológica.

Durante esta jornada de trabajo en Granma le acompañaron además Yelenis Elías Monte directora provincial de Salud Pública en Granma y otros directivos del ramo. Al concluir el recorrido José Ángel Portal Miranda insistió en brindar las mejores atenciones al pueblo, aspecto que en ocasiones no guarda relación con recursos.

