Ponencias de Cuba en Congreso Mesoamericano de abejas nativas (+ Fotos)

Tres ponencias de Cuba se presentaron este jueves en el XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas que sesiona en la Universidad de Costa Rica, entre ellas La cadena productiva de la miel de abeja melipona.

Esa investigación está vinculada al proyecto de desarrollo local Melicuma, en el municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos.

Sus autores, Laura Alpízar Peña y Osvaldo Rodríguez Arencibia, proponen acciones para perfeccionar esa cadena desde la producción local de los propietarios de colmenas.

Melicuma es el primer proyecto de su tipo en esa provincia del centro y sur de Cuba, y ya posee una tienda para comercializar productos preparados a partir de los renglones de la colmena.

Entre los temas de Cuba presentados estuvo, además, la indagación sobre Caracterización de la meliponicultura en el casco urbano de San Nicolás de Bari, en Mayabeque , del profesor y doctor en Ciencias Walberto Loriga Pena, uno de los más avezados científicos estudiosos del tema.

Loriga Pena figura entre los autores del Manual de Meliponicultura de Cuba, una de las herramientas teóricas más utilizadas por hombres y mujeres que se dedican a esta actividad en el país.

Además se debatió en plenario el estudio Mujeres Meliponicultoras de Cuba:Grupo aportador , desde los saberes, a la producción y diversificación de las llamadas abejas de la tierra.

Esta agrupación femenina se unificó en la red social de Whatsapp, y ese entorno se convirtió en espacio de capacitación, interacción, intercambio de conocimientos y de solidaridad.

En la cita, que concluirá hoy su segmento teórico, se presentaron 50 pósters y 120 ponencias de 16 países de Mesoamérica y Estados Unidos.

Una feria expositiva mostró potencialidades en la diversificación de los renglones de la colmena y la pujanza que tiene en el área el desarrollo de las abejas nativas, con una amplia variedad de especies.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.