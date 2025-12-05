Destaca labor de constructores granmenses en UEB Canteras y Hormigón: “Ramón Viamontes” de Jiguaní

Cada CINCO de diciembre se celebra en toda Cuba el Día del Constructor. Propuesto por Fidel Castro en el año 1972, la fecha rinde homenaje a Armando Mestre, mártir del sector, a la vez que reconoce la labor de miles de obreros a lo largo del país. Para recibir la efeméride, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Canteras y Hormigón: “Ramón Viamontes” de Jiguaní, en medio de las circunstancias adversas que atraviesa la provincia, demuestran resiliencia y empeño del gremio de la construcción en Granma.