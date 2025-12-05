Muestra COINGEX sólido quehacer de cara al día del constructor

La Empresa de Construcción y Montaje de Granma, destaca por sus resultados productivos en el año 2 Mil VEINTI CINCO. La principal fuerza constructiva de la provincia, coloca su aporte más allá de su escenario tradicional y asume además tareas de impacto económico y social tales como la ejecución civil, producción y comercialización de hormigón asfáltico. Con el cumplimiento de su encargo estatal, el venidero CINCO de diciembre celebrarán el día del constructor.