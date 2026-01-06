Disminuyen casos de arbovirosis y se amplía uso de tecnologías

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo este lunes un nuevo encuentro con expertos y científicos para temas de salud, en el cual se informó sobre la disminución de los casos de arbovirosis y la introducción de nuevas tecnologías médicas en el Sistema Nacional de Salud, precisaron fuentes de la Presidencia.

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, declaró que los reportes de síndromes febriles inespecíficos descendieron en todas las provincias, al pasar de 16 mil 214 casos en la semana previa a 9 mil 960 en la última, aunque se registró incremento en 21 municipios.

Los casos sospechosos de Dengue decrecieron 2,83 por ciento, mientras seis provincias mostraron tasas superiores a la media nacional: Guantánamo, Las Tunas, Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Holguín.

En cuanto al Chikungunya, se notificaron 1 880 casos, de ellos 187 confirmados y 1 713 sospechosos, para 955 menos que en igual período anterior.

A una pregunta del Presidente Díaz-Canel sobre la estrategia antivectorial para 2026, la viceministra Peña García informó que se iniciaron tratamientos con adulticida para reducir la transmisión de los virus.

El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, moderó el encuentro en el que se presentaron modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de las arbovirosis.



Durante la exposición, el Doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, ratificó el pronóstico de alcanzar el control de la epidemia y subrayó la relación directa entre los focos de mosquitos y la incidencia de la enfermedad.

En la reunión se presentó además la evaluación del estimulador eléctrico Stimul-W, desarrollado por la institución científica COMBIOMED, adscripta a Biocubafarma, para el manejo de la artralgia crónica post-Chikungunya.

El ingeniero Arlem Lesmes Fernández Sigler, director general de COMBIOMED, explicó que el dispositivo cuenta con registro sanitario en Cuba, México y Venezuela y ha demostrado efectividad en la prevención y tratamiento de úlceras dérmicas y complicaciones articulares.

Introducido en 1998, el Stimul-W se ha empleado en instituciones de nivel secundario y terciario para la atención de úlceras venosas, pie diabético y osteomielitis crónica. En 2024 se incorporó a 188 centros psicopedagógicos y hogares de ancianos, y en 2025 a 451 policlínicos, además de otras 400 unidades entregadas a la empresa ENSUME.

La doctora Yamilé Valdés González, investigadora del Instituto de Endocrinología, declaró que se concibe un protocolo de actuación para ampliar el uso del equipo en adultos con sintomatología articular posterior a la fase aguda del Chikungunya, con énfasis en la reducción de inflamación y dolor en hombro, mano, rodilla y tobillo.

El estudio prevé la evaluación de resultados en trabajadores de la salud de La Habana y Matanzas, bajo el principio de cuidar también a los cuidadores.

