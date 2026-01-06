Utiliza empresa de cigarros desechos para diversificar producción

La Empresa de Cigarros Lázaro Peña de la provincia de Holguín, perteneciente al Grupo Tabacuba, potencia el aprovechamiento de los desechos industriales para diversificar producciones y reducir los costos de adquisición de materia prima.

Bajo el principio de la economía circular como eje transversal de su gestión, la entidad posee una planta de tabaco reconstituido, primera de su tipo en el país, dedicada a transformar desperdicios del proceso de fabricación de los cigarrillos Criollos, entre ellos el polvo y la vena central de la hoja, en una nueva clase reutilizable, informó a la ACN Alexis Heredia Domínguez, tecnólogo principal.

La combinación de estos elementos permite obtener una materia prima rentable, ecológica y de bajo costo que se integra al ciclo productivo como un componente adicional en la ligada del cigarro, la cual aporta peso y volumen, a la vez que sustituye otros insumos de características similares.

Esta labor resulta fundamental para la sostenibilidad del sector, pues no solo maximiza el valor de los dos principales desechos industriales, sino que también optimiza el uso de las tierras agrícolas al permitir la formulación de mezclas efectivas que reducen la demanda de nuevas áreas de siembra, afirmó.

Actualmente, la empresa colabora con las universidades de Holguín y de Moa en la proyección de productos como la tabaquina, un insecticida derivado del polvo de la hoja de tabaco, con el objetivo de emplearlo en los programas alimentarios territoriales.

Asimismo, este residuo ha demostrado efectividad en su transformación en compost empleados en fertilizar los huertos y parcelas de la entidad, los cuales tributan al autoabastecimiento del comedor obrero y al beneficio de los trabajadores y sus familias.

Heredia Domínguez añadió que el papel sobrante del proceso de elaboración también se recicla y se utiliza en la creación de material didáctico destinado a los niños atendidos en la Casita Infantil Los Criollitos, institución con cerca de 20 años de fundada.

La empresa Lázaro Peña ostenta importantes reconocimientos por su gestión, entre ellos el Premio de la Calidad de la República de Cuba, obtenido en dos ocasiones, así como distinciones en las categorías de Industria Ligera e Innovación durante la Feria Internacional Expo Caribe 2025.

