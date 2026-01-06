Izquierda de India movilizada en apoyo a Venezuela

Fuerzas de Izquierda en India continúan movilizadas en solidaridad con Venezuela y contra los ataques imperiales de Estados unidos contra la nación sudamericana, aseguraron hoy en sus redes sociales.

En la platafoma X, el Partido Comunista de la India (Marxista) compartió imágenes de protestas efectuadas en todo Tamil Nadu en rechazo al secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y a la artera agresión sufrida por el pueblo venezolano el sábado último.

En reuniones y manifestaciones callejeras, sus miembros denunciaron el ilegal ataque de Washington a la soberanía y a la independencia de Venezuela, al tiempo que quemaron efigies del presidente Donald Trump.

Por otra parte, denunciaron que el presidente de la Comisión de Control del CPI(M), G. Ramakrishnan, los secretarios de los comités de distrito del norte, centro y sur de Chennai, y militantes del partido fueron detenidos frente al consulado estadounidense en Chennai mientras participaban en una manifestación. Tras conocerse el ilegal ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos, los partidos de izquierda de India convocaron a protestas nacionales en solidaridad con el país sudamericano y con los pueblos de América Latina como Cuba y México amenazados hoy por el gobierno del presidente Donald Trump.

Dicho posicionamiento se reiteró en una declaración conjunta, firmada por los secretarios generales M. A. Baby, del Partido comunista de India (Marxista); D. Raja, del Partido Comunista de India; Dipankar Bhattacharya, del Partido Comunista de la India (Marxista Leninista)-Liberación; Manoj Bhattacharya, Partido Socialista Revolucionario y G. Devarajan, del Bloque Avanzada de toda la India.

En el texto, los representantes de las organizaciones de izquierda señalaron que resulta un ataque perpetrado contra una nación soberana, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en su discurso que se apoderarían de las reservas petroleras de Venezuela, revelando así las verdaderas intenciones detrás de esta agresión, precisaron.

También, señalaron, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue aún más allá y advirtió que Cuba y México serían sus próximos objetivos.

Los secretarios generales de los partidos de izquierda de India enfatizaron que esas declaraciones, realizadas días después de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025, dejan claro que el imperialismo estadounidense busca imponer su hegemonía sobre el mundo entero, incluso mediante ataques militares.

