Fuerza Armada Nacional de Venezuela reitera apoyo a Delcy Rodríguez

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó este lunes su apoyo y el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacan hoy medios de prensa.

El funcionario aseguró que la FANB seguirá teniendo «a la paz como medio y como fin», tal y como siempre les insistió Nicolás Maduro, «su comandante en jefe», para preservar el «bien sagrado de la independencia», según el reporte de la Cadena Multiestatal Telesur desde Caracas.

«La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos», afirmó Padrino López como muestra del compromiso con la unidad nacional y la estabilidad del país.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos perpetró un ataque armado contra Venezuela que terminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

En este contexto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó transferir «los deberes y atribuciones correspondientes de la presidencia de la República» a Delcy Rodríguez, lo que se concretó con su juramentación ante la Asamblea Nacional el 5 de enero pasado.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959