Parlamentarios de Latinoamérica rechazan agresión de EEUU a Venezuela

Congresistas latinoamericanos promueven hoy una declaración parlamentaria multinacional de condena a la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de su legítimo presidente, Nicolás Maduro, exigen su liberación y que Washington respete la ley internacional.

Titulada “En defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, del Derecho Internacional y de la paz regional”, los legisladores convocan a todos los parlamentarios de la región y el mundo a rubricarla.

Y enfatizan: Parlamentarios de Latinoamérica, el Caribe y el Mundo condenamos de manera enfática los bombardeos perpetrados contra Venezuela, con consecuencias nefastas sobre la población civil; el secuestro del Jefe de Estado Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque constituye una violación a los mecanismos internacionales, que deben ser de cumplimiento obligatorio para todos los Estados sin excepción. En consecuencia, exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese de inmediato toda acción armada contra Venezuela, respete la soberanía de su territorio, libere al presidente Maduro y a su compañera.

A la vez, la declaración hace un llamado urgente a gobiernos del mundo, organismos multilaterales y a los pueblos de América Latina y el Caribe a “pronunciarse con firmeza para activar los mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales y defender el Derecho Internacional como única vía para preservar la paz”.

La diputada nacional Adriana Serquis, de la alianza peronista Fuerza Patria en el Congreso de Argentina, aseguró que ya ella se sumó a la iniciativa que fue lanzada por legisladores de Colombia.

La misma exige –explicó- respeto a los derechos soberanos de Venezuela y denuncia “el atropello que significa tener detenidos a su presidente y a su esposa”.

Serquis, quien entró al bloque de Fuerza Patria como miembro del movimiento Patria Grande de Río Negro, explicó que “se están uniendo las legislaciones de Latinoamérica en apoyo a la posición de México, Brasil, Colombia, para pedir a las Naciones Unidas que tome carta en el asunto”.

Hugo Yaski, quien comparte la doble tarea como diputado nacional por Fuerza Patria y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), también rubricó la declaración que reclama –señaló- a la ONU poner en marcha mecanismos para evitar que este ataque contra Venezuela prospere acorde con las amenazas de Donald Trump contra otros países.

“Cuba, México, Colombia, Nicaragua forman parte de una lista todavía más extensa de países que han sido mencionados como posibles blancos de nuevos ataques”, advirtió Yaski. Por eso, “reclamamos a los Parlamentos de toda América Latina que se expidan rechazando de manera tajante y clara esta intervención”, remarcó el político sindicalista.

La declaración parlamentaria advierte que este ataque “no solo pone en riesgo a Venezuela, sino que amenaza de manera directa la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe, región declarada Zona de Paz en el 2014 y que rechaza el uso de la fuerza como mecanismo de imposición política”.

El lunes, un centenar de organizaciones política, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos coincidieron en denunciar la agresión de Washington contra Venezuela y miles de sus miembros escenificaron una contundente protesta frente a la embajada de Estados Unidos.

