Cuba no es un país terrorista (VIII)

Cuando se repasa la historia de la Revolución Cubana podemos encontrar con qué sistematicidad, con qué intensidad, con qué perversidad ha actuado el Gobierno de los Estados Unidos promoviendo actos terroristas contra la Revolución, dijo Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

El jefe de Estado abordó el tema del terrorismo este jueves, en comparecencia ante la prensa, que la Agencia Cubana de Noticias transmite de manera íntegra, en varios despachos:

Ahí están los conocidos más de 600 intentos de atentados a nuestro Comandante en Jefe, todo un grupo de hechos históricos, de terrorismo. Por recordar algunos de los que pasaron en las provincias que dirigí: Boca de Samá, en Holguín; lucha contra bandidos en el Escambray, en Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, que ejecutaron, que asesinaron a campesinos y a revolucionarios, entre ellos a un joven como Manuel Ascunce, que lo que estaba era alfabetizando campesinos para que tuvieran la luz del conocimiento.

Hay que decir que algo que es común a todos esos hechos, a todas esas expresiones de terrorismo, es que han sido organizados, financiados y apoyados por los gobiernos de los Estados Unidos sucesivamente.

Uno de los hechos más recordados en el país, por su connotación y por las vibrantes palabras de nuestro Comandante en Jefe en aquella ocasión, fue el crimen contra el avión de Barbados donde perecieron 73 personas.

En una visita que hicimos al Caribe, hace unos años, tuvimos la oportunidad de rendir homenaje a los caídos en ese crimen, compartiendo con uno de los hijos de una de las víctimas del atentado al avión de Cubana de Aviación, con Tin Cremata, el director de La Colmenita. Recuerdo que aquel encuentro en aquel lugar, en una tarde, en presencia de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, fue muy emotivo y fue muy sentido para los cubanos que estábamos allí, y en particular para Tin que, además, con sus palabras narró también todo el dolor que sufrió desde niño junto a su familia por la pérdida de su padre.

Les diría más, nosotros hoy conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, se están financiando y están preparándose en los Estados Unidos para agredir a Cuba en un momento como este, y que en su momento daremos la información, en su momento haremos toda la denuncia que merece.

¿Cómo puede hablar de terrorismo en Cuba, un país que ha sido víctima del terrorismo por parte de ese que nos está acusando? Es una desfachatez, es una inmoralidad, es una manipulación, es una mentira, es una calumnia; pero nosotros tenemos hechos muy recientes, y con qué deshonestidad los gobiernos de Estados Unidos han movido la temática del terrorismo culpando a Cuba.

Recordemos cuando ya faltaban pocos días para que se entregara la presidencia de los Estados Unidos, que el actual presidente de los Estados Unidos nos incluía en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, y todos sabemos que esa es una de las acciones que más ha provocado el recrudecimiento del bloqueo en estos tiempos, por los daños que nos causa desde el punto de vista financiero y de posibilidad de todo un grupo de entidades y empresas de trabajar con Cuba, y cómo es una medida totalmente coercitiva y de presión contra otros. Y nos pusieron ese cartel, esa definición, esa clasificación y nos incluyeron en esa lista espuria sin prueba ninguna.

Biden mantuvo esa posición en su mandato y en los últimos días de su mandato nos sacó de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo; por lo tanto, estaba reconociendo que no había ninguna prueba para incluirnos en esa lista. Y llega Trump de nuevo a la presidencia y en unos días nos vuelve a incluir en la lista.

¿Realmente la lista responde a una valoración justa, a una valoración con pruebas de que un país es terrorista o es una manipulación también política que responde a los intereses de las administraciones de los Estados Unidos?

Cuba no es un país terrorista. Cuba tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuba nunca ha hecho ni ha propuesto ni ha armado una acción agresiva que ponga en peligro la integridad territorial, o la seguridad o la estabilidad del Gobierno de los Estados Unidos.

Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de otras agrupaciones. No hay bases militares de otros países en Cuba. Tenemos cooperación militar y acuerdos de cooperación militar con países amigos, con aliados; pero para nada eso significa que haya bases militares en Cuba.

En Cuba, como decía Legañoa, sí hay una base militar, una ilegal base militar, ¿y de quién es? Es una base ilegal norteamericana en el suelo de la provincia cubana de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano.

¿Quiénes son los que tienen bases militares en todo el mundo? ¿Quiénes se distinguen por apoyar el terrorismo de Estado en el mundo? ¿O acaso la agresión a Venezuela y el secuestro de un presidente no fue un hecho de terrorismo de Estado? ¿O acaso el apoyo de Estados Unidos al genocidio en Gaza del pueblo palestino no es un hecho de terrorismo? ¿O acaso disparar y desaparecer lanchas y embarcaciones con personas a las cuales no se les ha probado que estén vinculados al narcotráfico de manera extrajudicial, sin existir investigaciones, sin existir evidencia no es un acto de terrorismo?

Entonces, ¿de qué lado está la verdad en este mundo? ¿Cuál es el principal Estado que en el mundo sí es un peligro para la seguridad del mundo, para la paz del mundo? Estados Unidos.

