Reciben pacientes pediátricos en Granma estaciones de carga portátiles 

Estaciones de carga portátiles de mil 200 watts (W), alimentadas por paneles solares, fueron instaladas en 11 viviendas de pacientes pediátricos en Granma, provincia del oriente de Cuba.

Los equipos garantizan el suministro ininterrumpido de electricidad a niños y adolescentes con importantes afecciones de salud que necesitan requerimientos especiales para su vida, como ventilación mecánica y aerosoles.

En los municipios de Bayamo, Cauto Cristo, Pilón y Río Cauto se encuentran los hogares de esos pacientes.

El montaje de los sistemas se ejecutó por personal de la Filial Granma de Copextel, con rapidez y profesionalidad, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) la doctora Glenis Morales Torres, jefa del Programa Materno-Infantil en Granma.

Añadió que los montadores asumieron sin reparo llegar a lugares alejados de los centros urbanos municipales como La Piedra, en Pilón, y Guamo Viejo, en Río Cauto.

Liván Guevara Valverde, director de inversiones de la Empresa Eléctrica Granma, precisó a la ACN que la entidad aporta el equipo acumulador de electricidad y los dos paneles solares que alimentan esas estaciones.

A Salud Pública corresponde seleccionar los pacientes, beneficiados sin necesidad de abonar nada por su explotación.

