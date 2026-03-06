Reciben pacientes pediátricos en Granma estaciones de carga portátiles 

Los equipos garantizan el suministro ininterrumpido de electricidad a niños y adolescentes con importantes afecciones de salud que necesitan requerimientos especiales para su vida, como ventilación mecánica y aerosoles.
En los municipios de Bayamo, Cauto Cristo, Pilón y Río Cauto se encuentran los hogares de esos pacientes.
El montaje de los sistemas se ejecutó por personal de la Filial Granma de Copextel, con rapidez y profesionalidad, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) la doctora Glenis Morales Torres, jefa del Programa Materno-Infantil en Granma.
Añadió que los montadores asumieron sin reparo llegar a lugares alejados de los centros urbanos municipales como La Piedra, en Pilón, y Guamo Viejo, en Río Cauto.
Liván Guevara Valverde, director de inversiones de la Empresa Eléctrica Granma, precisó a la ACN que la entidad aporta el equipo acumulador de electricidad y los dos paneles solares que alimentan esas estaciones.
A Salud Pública corresponde seleccionar los pacientes, beneficiados sin necesidad de abonar nada por su explotación.