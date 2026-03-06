Irán desmiente informes sobre reanudación de negociaciones con EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó hoy que su país no reanudará las negociaciones con Estados Unidos en medio de la escalada militar generada tras los recientes ataques contra la nación persa.

En un mensaje difundido en la plataforma X, el funcionario negó la veracidad de reportes que señalan un eventual reinicio del diálogo entre Teherán y Washington luego de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Larijani hizo referencia a un informe del diario The Wall Street Journal que aludía a supuestos esfuerzos para retomar las conversaciones mediante la mediación del Omán. “No negociaremos con Estados Unidos”, subrayó el alto cargo iraní.

En otra publicación, el dirigente respondió a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de “conducir a la región al caos con ilusiones vanas”.

Según Larijani, Trump ha transformado su lema “Estados Unidos Primero” en “Israel Primero” y está haciendo que “los soldados estadounidenses y sus familias paguen el precio de nuevas mentiras”.

Desde la mañana del sábado último, Israel y Estados Unidos mantienen una ofensiva militar contra Irán que, de acuerdo con reportes oficiales, ha causado la muerte de cientos de personas, incluido el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios altos funcionarios de seguridad.

Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países del Golfo, en un escenario de creciente confrontación regional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959