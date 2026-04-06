Canciller español apuesta porque cubanos decidan su futuro

Madrid, 6 abr (Prensa Latina) El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abogó hoy porque sean los cubanos quienes decidan el futuro de la isla, y reiteró su rechazo al bloqueo de Estados Unidos. En declaraciones al espacio La Hora de la Uno de TVE, recogidas por Prensa Latina, Albares remarcó la postura de España de condena al bloqueo que EEUU mantiene sobre Cuba hace más de seis décadas.

Al abordar un amplio abanico de temas internacionales, reiteró que en todas las situaciones en las que «se está intentando imponer la ley del más fuerte», la de Cuba es particularmente «dolorosa» para España.

Confió en que la actitud de España en contra del cerco económico contra la mayor de las Antillas y el deseo de que los cubanos decidan su futuro, será la que terminará imponiéndose, como ya pasó antes con el reconocimiento de Palestina o el repudio a la guerra en Irán.

También valoró la determinación del Gobierno español de enviar dos paquetes con ayuda humanitaria, algo que continuará mientras sea necesario, si bien no puede resolver por sí solo esta situación, agravada en las últimas semanas por la prohibición de entrada de crudo venezolano por parte de Washington.

«Desde luego lo que nosotros queremos es que se rompa esta situación de bloqueo y que solo el pueblo de Cuba decida libremente cuál tiene que ser su futuro», al tiempo que se opuso a una eventual intervención estadounidense en busca de un cambio de régimen.

El jefe de la diplomacia española señaló que hay que llamar a las cosas por su nombre, aunque reconoció que «eso toma un cierto tiempo».

«Pero lo vimos en el reconocimiento de Palestina, lo hemos visto también en Gaza (…). Cuba estoy seguro que será igual, España al final termina siendo el que lidera esas posiciones», sentenció, para luego apuntar que está hablando con México y Brasil, con «una visión y una sensibilidad similar» a la española.

Aprovechó para recordar que al recibir al canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante su gira internacional, le reiteró «el rechazo absoluto al bloqueo».

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