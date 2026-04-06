Inauguran en Bayamo Centro Provincial de la Música “Mtro. Carlos Puig Premión”

El Centro Provincial de la Música “Mtro. Carlos Puig Premión” quedó inaugurado este sábado en la ciudad de Bayamo. La institución, dirigida por el profesor y músico Augusto César Odio Feria, tendrá bajo su tutela las agrupaciones de la música subvencionada.

El Centro Provincial de la Música “Mtro. Carlos Puig Premión” quedó inaugurado este sábado en la ciudad de Bayamo.

La institución, dirigida por el profesor y músico Augusto César Odio Feria, tendrá bajo su tutela las agrupaciones de la música subvencionada.

En la apertura del Centro Odio Feria resaltó la tradición musical bayamesa y la importancia de contar con una institución como esta, la cual propiciará un funcionamiento eficaz a la estructura organizativa de la música subvencionada y la atención adecuada a los artistas.

Asimismo, el escritor Luis Carlos Suárez Reyes destacó el legado de Carlos Puig para la cultura granmense y el compromiso que constituye que la institución lleve su nombre.

Poner el “nombre del maestro al Centro Provincial de la Música es un compromiso serio y fecundante porque Puig fue un creador de símbolos”, afirmó Suárez Reyes.

El Centro Provincial de la Música cuenta con la sala de conciertos “Mtro. Salvador Alarcón Rodríguez”.

Acerca de ese homenaje al músico refirió el poeta Abel Guerrero Castro: “gestor de la idea de crear bandas en los municipios del país, tuvo muchos, muchísimos alumnos… honrar con su nombre a un pequeño local es perpetuar su memoria. No será una sala amplia, sino más bien íntima, acogedora, que demostrará que la belleza jamás está en crisis”.

La inauguración del Centro Provincial de la Música contó con la presentación de la Banda de Conciertos, de la orquesta de guitarras Liras Bayamesas, la Orquesta de Cámara “San Salvador de Bayamo”, Yoruba Man y Metales en Concierto, quienes interpretaron música clásica y ritmos populares cubanos.

Como parte de las acciones de la nueva institución se realizarán conciertos todas las semanas a partir de las 6 p.m. y se retomarán las retretas de la Banda Provincial de Conciertos.

Radio Bayamo